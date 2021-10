Red Bull Bragantino x São Paulo AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

Embalado pela vitória no clássico diante do Corinthians, o São Paulo tenta engatar a segunda vitória seguida no comando de Rogério Ceni, visando se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento e mirando uma vaga na Libertadores. O treinador não terá Rigoni e Calleri à disposição, e deve compor o ataque com Luciano e Pablo, enquanto Marquinhos corre por fora. Na zaga, Miranda retorna de suspensão e pode entrar na vaga de Léo.