PSG x Club Brugge AO VIVO: siga a Liga dos Campeões em tempo real

Los dobletes más tempraneros de la UEFA Champions League #UCL:



6'12" Rodrygo (Real Madrid) vs. Galatasaray (2019)

6'20" MBAPPÉ (PSG) vs. Brujas (2021)

8'07" Haller (Ajax) vs. Sporting (2021)

8'08" Higuaín (Juve) vs. Tottenham (2018)

8'30" Cruz (Inter) vs. Spartak (2006)