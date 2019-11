Portugal 6 x 0 Lituânia: Cristiano Ronaldo brilha e garante vitória; portugueses ficam a um triunfo de vaga na Euro 2020

Com mais um show de Cristiano Ronaldo, autor de três gols, venceu a Lituânia, na noite desta quinta-feira, por 6 a 0. Pizzo, Gonçalo Paciência e Bernardo Silva fizeram os outros três gols da seleção lusitana no jogo válido pela sétima rodada do Grupo B das Eliminatórias para a .

Portugal fica na segunda posição da chave, com 14 pontos, após o resultado positivo. A equipe precisa de um triunfo sobre Luxemburgo, no domingo (17), para assegurar a classificação como vice-líder do grupo. Os portugueses disputam a vaga com a , terceira colocada, com 13 pontos. A equipe do leste europeu enfrentará a vizinha , líder da chave com 19, na partida decisiva.