Peru 0 x 2 Argentina: Time de Messi vence fora de casa e é vice-líder das Eliminatórias Sul-Americanas

A venceu o por 2 a 0 na noite desta terça-feira (17) em pleno Estadio Nacional de Lima. Nicolás González e Lautaro Martínez marcaram os gols do time visitante no jogo válido pela quarta rodada das para a 2022.

Com o resultado, a Argentina ocupa a vice-liderança das Eliminatórias, com 10 pontos conquistados. O time de Lionel Scaloni está dois pontos atrás da equipe de Tite. Eles se enfrentarão em jogo válido pela sexta rodada do torneio. O Peru é o vice-lanterna, com apenas um ponto conquistado.