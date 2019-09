Palmeiras x Fluminense: siga AO VIVO o duelo atrasado do Brasileirão 2019

No último sábado, 7, o bateu o de virada por 2 a 1, no Serra Dourada, na primeira partida sob o comando do técnico Mano Menezes. O Alviverde mantém a terceira colocação da Série A com 33 pontos em 17 jogos, e pode alcançar o (37) na próxima rodada se vencer hoje. O título simbólico do primeiro turno, porém, já é inalcançável, uma vez que o não alcançaria as 12 vitórias do líder - paulistas somam nove triunfos até o jogo de hoje.

Hora de rever os dois gols, que garantiram a virada e #MaisTrês pontos no Brasileirão, por aquele ângulo exclusivo da TV Palmeiras/FAM! ⚽️⚽️#AvantiPalestra pic.twitter.com/QVqGxDFZjC — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 8, 2019