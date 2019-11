Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Clássico agitado

Em duelo movimentado, e ficaram no 1 a 1, na noite deste sábado, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras entrou em campo na busca de ficar mais perto do título do Brasileirão, mas saiu do gramado com a diferença ainda grande, deixando a taça cada vez mais nas mãos do .

A igualdade deixa o com 67 pontos, na segunda colocação. O Flamengo tem 74 tentos, na ponta da tabela. O Corinthians briga pela vaga na e chegou a 49 pontos, na sexta posição do torneio nacional.

O duelo foi bastante movimentado. O Corinthians foi melhor nos primeiros 20 minutos de jogo e conseguiu criar alguma coisa. No entanto, o Palmeiras cresceu bastante de rendimento e passou a pressionar. No segundo tempo, o Verdão teve a chance de vencer a partida, criou chances, mas errou o gol, deixando um pênalti nas mãos do goleiro Walter em cobrança feita por Gustavo Scarpa. No finalzinho da partida, Michel marcou um belo gol, aos 47 do segundo tempo. Na sequência, aos 48, Bruno Henrique empatou para o Palmeiras.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o , na Fonte Nova, no domingo, às 16h. O Corinthians recebe o Inter, no mesmo dia e horário.