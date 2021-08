Em confronto marcado pelo equilibrio, com chances para os dois lados, Liverpool e Chelsea ficaram no empate, por 1 a 1, na tarde deste sábado, em duelo válido pela 3ª rodada do Campeonato Inglês.

O resultado deixa as equipes empatadas com sete pontos na tabela, Chelsea na segunda colocação e Liverpool na terceira, separadas pelos critérios de desempate.

Na próxima rodada, o Chelsea encara o Aston Villa, no sábado, em casa. Já o Liveerpool encara o Leeds United, no domingo, às 16h (de Brasília).

Primeiro tempo

A etapa inicial foi bastante agradável. As equipes fizeram um primeiro tempo movimentado, com chances para os dois lados e poucos espaços dados. Uma partida de grande nível tático e técnico. O Chelsea saiu na frente, aos 20, após escanteio, Havertz desviou de cabeça e marcou. No finalzinho, com apoio do VAR, o árbitro marcou pênalti ao flagrar o defensor do Chelsea impedir o gol com a mão. Na cobrança, Salah mandou no fundo das redes.

Segundo tempo

Na etapa final, as equipes seguiram intensas. O número de oportunidades, porém, diminuiu, já que os espaços voltaram a diminuir. No fim da partida, com o desgaste dos atletas por causa de um duelo tão intenso, o jogo perdeu em qualidade.