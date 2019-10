Juventus 3 x 0 Leverkusen, Galatasaray 0 x 1 PSG: Cristiano Ronaldo marca em goleada; Icardi faz o 1º pelo PSG

Foi com este gol de Mauro Icardi, o primeiro do argentino pelo clube francês, que o Paris Saint-Germain abriu o placar diante do Galatasaray

Mauro Icardi has scored his first goal for #PSG. But it was all about the buildup. Great football to slice through the defense, and Sarabia set up Icardi for a simple finish.#GSPSG #UCL #AllezParispic.twitter.com/So1u22Ooi3