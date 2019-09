Internacional x Palmeiras - siga AO VIVO a partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão 2019

O é o vice-líder do Brasileirão, com 45 pontos em 21 rodadas. O time de Mano Menezes busca um triunfo para ficar perto do , que tem 49.

O ocupa a quinta colocação do Brasileiro, com 36 pontos. O time de Odair Hellmann tenta uma vitória para ficar entre os quatro primeiros do torneio nacional.