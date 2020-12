Inter 2 x 0 Palmeiras: Edenílson brilha com gol e assistência, e Internacional vence o Palmeiras no Beira-Rio

Na despedida de D'Alessandro do Beira-Rio, o venceu o por 2 a 0, em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Edenílson e Yuri Alberto marcaram os gols do jogo ocorrido na noite deste sábado (19).

Com o resultado, o assume a quarta colocação do torneio nacional, com 44 pontos conquistados. O Palmeiras fica em sexto, com 41.