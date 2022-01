Inter de Milão x Juventus AO VIVO: siga a Supercopa da Itália em tempo real

Atual líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão vive ótima fase e vem de uma vitória sobre a Lazio, por 2 a 1, no último domingo. Além disso, o time de Simone Inzaghi soma oito triunfos seguidos na Série A e contará com o retorno de Edin Dzeko, que voltará a fazer dupla com Lautaro Martínez após se recuperar da covid-19.