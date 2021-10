Grêmio x Juventude AO VIVO: siga em tempo real o jogo do Campeonato Brasileiro

A bola vai rolar na Arena às 18h15 com a mensagem do #OutubroRosa



O diagnóstico precoce do câncer de mama aumenta significantemente as chances de cura. Faça o autoexame e o acompanhamento médico de rotina.



Previna-se!



📷Fernando Alves/ECJuventude pic.twitter.com/CJgEa2RtPl