Grêmio x Fluminense AO VIVO: siga o Brasileirão em tempo real

O Grêmio, mandante do duelo, é o vice-lanterna do Brasileirão, com 19 pontos conquistados. O time de Vagner Mancini tenta uma vitória para se aproximar do Santos, primeiro fora da zona de rebaixamento e com 35 pontos. O Fluminense é o oitavo colocado do Brasileirão, com 42 pontos conquistados.