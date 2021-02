Goiás 1 x 0 Atlético-MG: Galo perde fora de casa e pode ficar mais distante do líder Internacional

O Goiás venceu o Atlético-MG por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (3), em partida válida pela 34ª rodada do Brasileirão 2020. Índio fez o único gol da partida ocorrida no estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Com o resultado, o Galo perde a chance de se aproximar do líder Internacional, que ainda entra em campo nesta rodada, em jogo que será disputado nesta quinta-feira (4), contra o Athletico-PR. O Goiás é o 18º colocado, com 32.