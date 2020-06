Fortuna Dusseldorf x Borussia Dortmund: siga AO VIVO a Bundesliga

19 minutos: o Dortmund troca passes rápidos, até Haaland recebe na entrada da área e chuta. A bola explode na zaga e sobra para Guerreiro, que pega de primeira e manda um chutaço para o fundo do gol!! A arbitragem, no entanto, anula o lance, pois o VAR apontou uma falta dos aurinegros no início da jogada