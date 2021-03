Fortaleza x Treze ao vivo: siga em tempo real o jogo válido pela Copa do Nordeste

O Fortaleza é o líder isolado do Grupo B da Copa do Nordeste, com seis pontos conquistados, dois a mais que o ABC, vice-líder. O Treze é o terceiro colocado do Grupo A da Copa do Nordeste, com quatro pontos, mesmo número de Ceará, líder da chave, Bahia (2º) e 4 de Julho (4º).