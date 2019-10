Fluminense x Athletico-PR - siga AO VIVO o jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

Intervalo no Maracanã!

O entrou mais ligado no jogo e conseguiu abrir o placar com Frazan, aos 3 minutos. O Tricolor seguiu melhor composto em campo e teve ainda duas boas chances de ampliar, com Gilberto e Caio Henrique, que erraram o alvo. Do outro lado, o demorou a "entrar no jogo", mas quando entrou, levou perigo e chegou a empatar com Rony, mas o VAR viu impedimento de Márcio Azevedo no início do lance e invalidou o gol.

Pouco depois, foi a fez do Tricolor ver o gol de João Pedro anulado pelo VAR, também por posição irregular. A partir dos 30 minutos, o Furacão passou a trocar mais passes e envolver a zaga adversária. Antes do intervalo, Wellington fez grande lançamento para Madson dominar no peito e bater na saída do goleiro para empatar.