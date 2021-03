Flamengo 4 x 1 Resende: Fla goleia o Resende no Maracanã e assume liderança da Taça Guanabara

O Flamengo aplicou uma goleada por 4 a 1 sobre o Resende, na noite desta sexta-feira (19), pela quarta rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do Campeonato Carioca. Vitinho, Pedro e Rodrigo Muniz (duas vezes) marcaram para o mandante no Maracanã. O Resende fez o único com Paulo Victor.

O Rubro-Negro ocupa a liderança do Estadual, com nove pontos conquistados. O Resende é o sétimo, com quatro.