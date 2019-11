Flamengo x Ceará, Corinthians x Avaí: siga AO VIVO o Brasileirão

Muito boa noite, torcedor!! A partir de agora você acompanha as principais informações das partidas entre x Ceará, no Maracanã, e x Avaí, em Itaquera, válidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro! Os jogos iniciam às 21h30 e vale lembrar que, após o fim, o Mengão irá levantar a taça do Brasileirão diante de sua torcida!