O ficou no empate com o , por 2 a 2, na tarde deste sábado, em duelo válido pelo Campeonato Espanhol.

O resultado devolve a liderança do torneio para o Barça, que chegou aos 40 pontos. O Real também venceu na rodada, também tem 40 tentos, mas perde nos critérios de desempate.

O Espanyol segue sua dura rotina de último colocado: 11 pontos conquistados, apenas duas vitórias, 12 derrotas e cinco empates.

O Espanyol saiu na frente no jogo. David Lopez, aos 22, colocou a equipe da casa no primeiro chute ao gol. Antes disso, o Barça já tinha trocado vários passes e procurado espaços.

A virada do Barça ocorreu no segundo tempo. Logo aos 4, com Luis Suárez, e, depois, com Vidal, aos 13. No finalzinho, aos 42, Wu Lei marcou e deixou tudo igual.