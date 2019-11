Eibar 0 x 4 Real Madrid: Merengues goleiam fora de casa e assumem a liderança da La Liga

Com um primeiro tempo avassalador, o venceu o por 4 a 0, fora de casa, na tarde deste sábado (9), pela 13ª rodada do Campeonato Espanhol. Benzema, duas vezes, Sergio Ramos e Valverde fizeram os gols dos Merengues.

Com o resultado, o Real Madrid assumiu a liderança da , com 25 pontos marcados. Já o Eibar fica na 15ª posição, com 15 pontos. Na próxima rodada, os Merengues recebem a , e o Eibar joga em casa contra o .

O jogo

O Real Madrid começou com a marcação avançada, pegou o Eibar desprevinido e conseguiu aproveitar as oportunidades. Aos 16 minutos, Modric chutou, a bola desviou na zaga e sobrou para Benzema, com o gol vazio, empurrar para a rede. A blitz continuou e logo em seguida Hazard foi derrubado por De Blasis dentro da área. Sergio Ramos bateu a penalidade e ampliou.

A vantagem deu maior tranquilidade aos Merengues, que seguiram dominando e aos 26 foi a vez de Vázquez sofrer pênalti. Benzema bateu com categoria e anotou o terceiro. O Eibar, por outro lado, apenas na reta final da primeira etapa tentou assustar, mas errou o alvo.

No segundo tempo, o Eibar bem que tentou acelerar o ritmo em busca de diminuir o placar, mas encontrou dificuldades para pela defesa do Real que, por outro lado, se posicionou para contra-atacar. Aos 15 minutos, Mendy cruzou e Modric recebeu pelo lado direito. Ele dominou, olhou para a entrada da área e Valverde chegou batendo com estilo. Daí para a frente, os Merengues passaram a administrar e aguardaram pelo apito final.