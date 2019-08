Cruzeiro x Santos, São Paulo x Ceará - siga ao vivo o Brasileirão

Na estreia de Rogério Ceni no comando, o venceu o por 2 a 0, no Mineirão, na tarde deste domingo (18), em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fred e Thiago Neves fizeram os gols da , que voltou a somar três pontos na competição - o que não acontecia desde maio, além de impor a segunda derrota consecutiva ao .

Com o resultado, o Cruzeiro sobre para a 16ª posição, com 14 pontos. Já o Santos segue na liderança do Brasileirão, com 32 pontos marcados. Na próxima rodada, a Raposa visita o , e o Peixe recebe o .