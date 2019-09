Parecia a Arena . Mas o calor que fazia evidenciava que a capital era Belo Horizonte e não Alegre. O Tricolor, no entanto, estava tão à vontade que não diferenciou terras gaúchas das mineiras, tratou de aplicar uma sonora goleada no , por 4 a 1, em pleno Independência.

O jogo até começou igual, com as duas equipes se estudando. Era um confronto aberto, com os dois times criativos. O Grêmio, porém, soube aproveitar melhor suas situações de jogo e marcou o primeiro tento com Diego Tardelli. O Cruzeiro desesperou e rapidamente levou o segundo, com Alisson. No início da etapa complementar, Fred, de pênalti, diminuiu. A achou que daria para empatar e partiu para o ataque deixando espaço para os dois gols de Cebolinha.

O resultado é péssimo para a Raposa. A equipe segue com os mesmos 18 pontos, mas, dependendo da combinação de resultados, ficará a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Vale ressaltar, inclusive, que o , que está dentro do Z4, tem um jogo a menos. O Grêmio chegou aos 25 pontos, na 10ª posição na tabela.

O Cruzeiro terá pela frente agora o encontro com nada mais nada menos que Mano Menezes e o time do . A equipe celeste terá o duelo em , no sábado, às 19h, contra o seu ex-técnico, treinador que conhece a equipe muito bem. O Grêmio recebe o , em casa, no domingo, às 16h.