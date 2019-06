Cruzeiro x Fluminense, Athl. Paranaense x Fortaleza - siga ao vivo

Intervalo na Arena da Baixada!

O Paranaense, em casa, pressionou o por boa parte do primeiro tempo. O Furacão pecou em alguns lances no último passe, mas na reta final da primeira etapa criou boas oportunidades, com Marco Ruben e Nikão de cabeça, além de Léo Pereira, que mandou um chutaço de fora da área na trave. O Fortaleza, por outro lado, procurou desacelerar o ritmo do jogo enquanto conseguiu e assustou em arremate de Araruna, defendido por .