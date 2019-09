Corinthians x Ceará - siga ao vivo o Brasileirão

Intervalo em Itaquera!!

O teve a partida sob controle no primeiro tempo. Apesar de ter visto Cássio trabalhar após chute de Wescley, o foi superior ao Ceará e abriu o placar aos 22, quando Vital bateu escanteio e João Lucas fez contra.

O até reagiu no lance seguinte e Felippe Cardoso balançou a rede, mas a arbitragem, com auxílio do VAR, assinalou impedimento do atacante. Então, o Timão seguiu investindo principalmente pelos lados do campo e marcou o segundo aos 36, após Clayson servir Love, que invadiu a área pela direita, se livrou da marcação e bateu para o fundod o gol.