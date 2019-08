Corinthians x Botafogo - siga AO VIVO a partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão

O ocupa a sexta colocação do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. A equipe comandada por Fábio Carille tenta um triunfo para se aproximar do G-4 do torneio.

O é o sétimo colocado do torneio nacional, com 22 pontos. Os comandados de Eduardo Barroca esperam mais uma vitória fora de seus domínios para melhorar a posição no torneio. Um triunfo significa deixar o adversário de hoje para trás na tabela do campeonato.