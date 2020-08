Confiança 1 x 1 Cruzeiro: Cruzeiro abre o placar, perde chances e só empata com o Confiança

O só empatou em 1 a 1 com o Confiança na noite deste domingo (23), pela quinta rodada da do Campeonato Brasileiro 2020. Raúl Cáceres abriu o placar após Régis perder um pênalti. Reis igualou o marcador no Batistão, em Aracaju (SE).

Com o resultado, a chega a quatro pontos e fica na 11ª posição do torneio nacional. O Confiança soma o seu segundo ponto na competição e fica no 18º lugar.