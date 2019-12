Ceará 0 x 1 Corinthians x Atlético-MG 2 x 0 Botafogo: Timão garante vaga na Libertadores e ajuda Cruzeiro

#TimãoNaLiberta!



Com gol de Gustavo, vence o Ceará no Castelão e se garante na fase preliminar da Libertadores de 2020. O próximo jogo do Alvinegro é neste domingo (08), às 16h, na @A_Corinthians, contra o , pela última rodada do Nacional.#VaiCorinthians pic.twitter.com/OcmFjQR2lS