Brasil x Jamaica; siga ao vivo a estreia da Seleção na Copa do Mundo Feminina 2019

Primeiro gol do Brasil em Mundiais Femininos:



2019 - Cristiane

2015 - Formiga

2011 - Rosana

2007 - Daniela Alves

2003 - Marta

1999 - Pretinha

1995 - Roseli

— Goleada Info 🏆🇧🇷 (@goleada_info) 9 de junho de 2019

Cristiane fez o primeiro gol do na 2019. Sabe quais foram as responsáveis por marcar pela primeira vez para a nossa seleção anteriormente? A gente conta, não tem problema. Veja, abaixo, a informação do pessoal do Goleada.