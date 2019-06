Brasil 2 x 3 Austrália: Seleção perde de virada no segundo jogo da Copa do Mundo

não resistiu a pressão da e sofreu a virada após abrir 2 a 0 no placar. Com gols de Marta, de pênalti, e de Cristiane, o time comandado por Vadão retornou para o segundo tempo com a vantagem no placar de 2 a 1. Mas após o apito inicial do 2º tempo, as australianas dominaram a seleção que voltou para o gramado sem Marta e Formiga, que deixaram o campo para a entrada de Ludmilla e Luana, respectivamente. Com um “apagão” em campo, o Brasil sofreu a virada e não teve forças para reagir sem duas das principais atletas da equipe, além de Cristiane que também foi substituida. Mesmo com a derrota, o time brasileiro ainda é líder do Grupo C com os mesmos três pontos da segunda colocada, a , e da Austrália, em terceiro.