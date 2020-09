Bayern de Munique x Sevilla ao vivo: siga em tempo real a Supercopa da Uefa

Duas propostas opostas se confrontaram em Budapeste: enquanto o partia para cima do , adiantava a marcação e procurava o gol a todo momento, seja criando chances de perigo com a bola nos pés ou já roubando a bola no campo de ataque com a pressão, os espanhóis se defendiam com uma defesa muito bem postada e tentavam o contra-ataque com Suso, Ocampos e De Jong.

Não é nenhum exagero dizer que as duas funcionaram: o Bayern conseguiu ficar mais com a bola e criar dificuldades para os espanhóis com a pressão, mas pouco finalizou, já que Koundé, Diego Carlos e Fernando tornaram a vida dos atacantes alemães muito difíceis. Enquanto isso, Navas teve espaço para sair em velocidde e conseguiu fazer a jogada no primeiro gol, em um pênalti em Rakitic.

Agora é ver se os times conseguirão produzir mais em suas propostas e melhorar no segundo tempo.