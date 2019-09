Atlético de Madrid x Real Madrid: Clássico termina empatado

Em duelo na parte de cima do Campeonato Espanhol, e ficaram no empate, sem gols, em confronto disputado na tarde deste sábado, no Estádio Metropolitano.

O resultado deixa o Real Madrid na liderança do torneio, com 15 pontos. Já o Atlético ganhou uma posição, superou o e chegou a 14 pontos na terceira posição.

O Real Madrid foi mais criativo do que o Atlético durante toda a partida. A equipe conseguiu ser melhor em campo, chegou ao ataque em diversas oportunidades, mas parou no goleiro adversário. Já o Atlético se defendeu muito e em certos momentos apostou muito nos contra-ataques.

O próximo duelo do Real é novamente na parte de cima da tabela. A equipe enfrenta o Granada, atual vice-líder, duelo no próximo sábado, às 11h, no Santiago Bernabéu. Já o Atlético enfrenta o , no domingo, às 11h.