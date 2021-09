Athletico x Cascavel AO VIVO: siga em tempo real o jogo da semifinal do Paranaense

O Campeonato Paranaense estava previsto para acabar em maio, ou seja, há três meses. Porém, durante parte do primeiro semestre, várias cidades, como Curitiba e Cascavel, não permitiam a realização dos jogos por causa da pandemia do novo coronavírus.

Como o Athletico também está jogando Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o duelo com o FC Cascavel teve que ser adiado até que surgisse uma folga no calendário rubro-negro. Isso ocorreu por causa do adiamento do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.