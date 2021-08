O Corinthians venceu o Athletico, por 1 a 0, na tarde deste domingo, em duelo na Arena da Baixada, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro.

O Timão chegou a 24 pontos na sexta posição na tabela de classificação. O Furacão tem 23 tentos, na nona colocação do Brasileirão.

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão no próximo sábado, na Arena Grêmio, às 21h (de Brasília), contra o Tricolor do Rio Grande do Sul. Já o Athletico enfrenta o Palmeiras, no mesmo dia e horário, em São Paulo.

O Corinthians foi melhor durante todo o jogo na Arena da Baixada. A equipe paulista dominou a partida desde o início, comandava as ações no meio campo e tinha mais capacidade para construir as jogadas até chegar ao ataque.

O gol do Corinthians saiu aos 9 do segundo tempo. Em boa jogada construída, a redonda chegou para Fábio Santos que fez cruzamento na área e Roni mandou para o fundo das redes.