Tempestade no Rio causa estragos na sede do Flamengo

Chuvas fortes danificaram várias áreas do clube, na Gávea e atividades foram suspensas

O temporal que atingiu a cidade do Rio de Janeiro na noite e madrugada desta quarta-feira deixou estrago por todos os lados e a sede do Flamengo, na Gávea, não ficou ilesa.

As instalações do clube foram afetadas a ponto das atividades desta quinta-feira(07) serem suspendidas. A assessoria de imprensa emitiu uma nota afirmando que os danos ainda serão avaliados.

Mais imagens do estrago da chuva na sede do #Flamengo, no Rio de Janeiro pic.twitter.com/nTGXnWjIuV — Raisa Simplicio (@simpraisa) 7 de fevereiro de 2019

"As equipes de Patrimônio e Fla-Gávea estão realizando vistorias para ter a real dimensão dos danos causados".

O Centro de Treinamento do clube, que fica em Vargem Grande, não sofreu tanto com as chuvas e as atividades que serão comandadas pelo técnico Abel Braga na tarde desta quinta-feira(07), segue confirmada.