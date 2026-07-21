A estrela francesa do Bayern de Munique, Michael Olise, de 24 anos, enfrenta uma crise pessoal inesperada após o seu regresso dos Estados Unidos, depois de uma mulher alemã de origem marroquina ter revelado a existência de uma filha sua com 20 meses de idade, no meio de uma disputa legal sobre a pensão de alimentos e o pleno reconhecimento da criança.

O jornal alemão "Bild" publicou na sua primeira página o testemunho de Fatima Zonbrischer, de 34 anos, residente em Düsseldorf, que afirmou ter mantido uma relação amorosa com o jogador há 4 anos, quando este representava o clube inglês Crystal Palace, relação que durou dois anos antes de ela descobrir a gravidez duas semanas após a separação.

O teste de paternidade, realizado em Munique, comprovou que Olise é o pai da menina Alia Nour, mas Zonbrischer acusou o jogador de se recusar a ver a filha e a pagar a pensão adequada, indicando que os seus advogados ofereceram inicialmente apenas 836 euros mensais, valor que depois subiu para dois mil euros, sem que ela tenha recebido qualquer quantia efetiva há dois anos.

Zonbrischer afirmou em declarações ao jornal: "Dói-me ver a sua dureza para com a própria filha. Ele não fala comigo diretamente, mas envia os seus advogados, que o aconselharam a não ver a criança. Um deles chegou mesmo a sugerir-me que comprasse roupa em segunda mão para ela".

Em contrapartida, a equipa jurídica de Olise negou estas acusações, garantindo que o jogador ofereceu ajuda desde o início e continua aberto a chegar a um acordo amigável, revelando que Zonbrischer exigiu uma pensão mensal de 60 mil euros perante os tribunais franceses, sem sucesso, enquanto Olise ofereceu pagar um valor que ultrapassa o limite máximo permitido por lei na Alemanha.

Este escândalo surge num momento delicado para o médio ofensivo, que foi o jogador com o maior número de assistências no Mundial de 2026, ao mesmo tempo que o seu nome é fortemente associado aos corredores do Real Madrid, que procura contratá-lo para se juntar ao seu amigo Kylian Mbappé na capital espanhola, o que torna esta revelação pública um duro golpe para o jogador, conhecido pelo seu apreço pela privacidade.