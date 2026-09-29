Já no primeiro tempo, a equipe do técnico da seleção Vincenzo Montella desmoronou completamente diante do público em casa, em Bursa. Alessandro Bastoni colocou os visitantes em vantagem aos nove minutos, antes de Davide Frattesi (22') e Michael Kayode (27') ampliarem cedo o placar para 0 a 3.

Os torcedores reagiram com fortes demonstrações de insatisfação e uma sonora vaia. "No primeiro tempo, merecemos as vaias e os assobios", disse Montella, que após o terceiro gol sofrido teve de suportar gritos de "Montella, renuncie". Os torcedores também miraram a federação turca TFF e cantaram: "TFF, renuncie!" Segundo o Fanatik, o presidente da TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, deixou o estádio antes mesmo do início do segundo tempo.

Também dentro da equipe havia frustração após o apito final. O capitão Merih Demiral encontrou palavras duras em entrevista à A Spor sobre a atuação: "Pedimos desculpas ao nosso país. Isso não foi digno de nós. Temos vergonha desta atuação! Não há mais nada a dizer sobre isso."

Embora os mandantes tenham diminuído para 1 a 3 com Baris Yilmaz menos de 90 segundos após a volta do intervalo, Pio Esposito restabeleceu a vantagem de três gols apenas três minutos depois (50'). Na sequência, a equipe de Montella tentou em vão buscar a reação. Mais um gol de Yilmaz foi anulado por impedimento, e assim a derrota contundente permaneceu.

O que o técnico da Turquia, Vincenzo Montella, disse sobre o desastre contra a Itália?

Mesmo após o apito final, as vaias ecoaram pelo estádio. Zeki Celik se mostrou decepcionado: "Não importa o quão boa a Itália seja, não poderíamos ter perdido por 4 a 1 em casa! Queremos alegrar o nosso país com vitórias nos próximos dois jogos."

Pressionado, o técnico da seleção Montella tentou depois fazer uma análise objetiva: "A primeira meia hora certamente está entre as coisas que precisam ser esquecidas. Jogar nesse nível a cada três dias exige uma certa concentração e experiência que nos faltam neste momento. Isso exige um reajuste mental e físico a cada poucos dias. Não é algo que se aprende rapidamente."

Por um lado, o italiano demonstrou compreensão pela reação do público, mas também admitiu que "não esperava" que os torcedores reagissem com tanta raiva "depois de tudo o que esses jogadores fizeram nos últimos três anos".

Getty Images

Vincenzo Montella descarta renúncia como técnico da Turquia

O treinador descartou uma saída antecipada: "Acredito no trabalho que fiz e, mesmo quando recebi ofertas tentadoras, não fui embora. Continuo confiando nos nossos jogadores e estou ao lado deles. Assim como chegamos até aqui juntos, também sabemos como podemos continuar esse caminho. Se houver a possibilidade de uma renúncia, vou conversar com os jogadores, mas isso não está na nossa pauta." Além disso, acrescentou: "Não podemos perder a nossa confiança. Chegamos até aqui. Voltaremos a dar o nosso melhor e seguiremos lutando em campo."

Para a Turquia, que ainda não somou pontos, o próximo compromisso no grupo com França e Bélgica será o duelo contra os belgas, em 2 de outubro, antes do jogo de volta na Itália, em 5 de outubro.