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Harry Kane mandou um recado ao futebol europeu ao afirmar que o Bayern de Munique tem tudo de que precisa para voltar a conquistar a Champions League. O capitão da Inglaterra acredita que o clube alemão está pronto para encerrar a espera pelo título continental após uma eliminação dolorosa na temporada passada.

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O título europeu segue como principal objetivo

Conquistar a Champions League da Uefa tornou-se a missão central de Kane e seus companheiros de Bayern. Após vários anos sem levantar o troféu mais prestigiado do futebol de clubes, o atacante inglês declarou publicamente a ambição coletiva do clube alemão de voltar ao topo do futebol europeu. Para um clube do porte do Bayern, ficar seis anos sem vencer a competição é tempo demais.

Ao avaliar o elenco atual, Kane demonstrou enorme confiança nos jogadores reunidos na Allianz Arena. O atacante não tem dúvidas de que a combinação de experiência e talento no vestiário permite ao Bayern enfrentar qualquer equipe do continente. “A Champions League é um grande objetivo para mim e para o time. Temos um elenco forte, formado por jogadores incríveis”, disse Kane em entrevista ao veículo francês Foot Mercato.

As lições da dolorosa eliminação para o PSG

As lembranças da eliminação na temporada passada ainda estão frescas para o jogador de 33 anos. O Bayern chegou às semifinais da edição 2025/26, mas acabou superado pelo Paris Saint-Germain por uma margem apertada, com uma derrota por 6 a 5 no placar agregado de confrontos com muitos gols. Apesar da decepção por ficar tão perto da final, Kane mantém o respeito pelos adversários que encerraram a campanha do time, segundo o Bulinews.

“Na temporada passada, os jogos contra o PSG foram uma loucura, foi tudo muito equilibrado, e ser eliminado pelo time que ganhou o título duas vezes seguidas não era motivo de vergonha”, afirmou Kane ao recordar aqueles confrontos europeus. O atacante acredita que os jogos sob tanta pressão deram ao elenco uma experiência valiosa para enfrentar as fases eliminatórias desta vez. Em vez de ficar preso à derrota, o time a usa como motivação para a campanha europeia atual.

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O impacto de Vincent Kompany

Kane acredita que o Bayern finalmente encontrou a sintonia tática necessária para conquistar a Europa e aponta a estabilidade no comando técnico como sua principal arma. Com Vincent Kompany entrando agora em sua terceira temporada na Allianz Arena, a identidade de jogo do técnico belga está profundamente incorporada ao elenco. Para o capitão da Inglaterra, essa continuidade entre a comissão técnica e o vestiário é o diferencial necessário para superar as grandes equipes do continente.

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“Passar mais um ano com o treinador e com o time nos ajuda a ficar ainda mais fortes. Começamos esta temporada dizendo a nós mesmos que este tinha de ser o nosso ano”, explicou Kane.

Determinação total pelo título

À medida que se aproxima a fase decisiva do torneio, o recado do Bayern é claro: nada menos que o título será suficiente. Kane deixou claro que o elenco está preparado para sacrificar tudo para ser aquele que levantará o troféu ao fim da temporada. O foco já não está apenas em competir, mas em encontrar os pequenos diferenciais necessários para vencer os jogos mais equilibrados.

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Ele concluiu reiterando o objetivo central do clube: “Temos de encontrar uma maneira de fazer isso acontecer, encontrar aquele algo a mais que fará a diferença para avançarmos de fase e fazer tudo o que pudermos para ganhar a Champions League. Esse é o nosso principal objetivo.”