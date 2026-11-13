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O ponta da seleção do País de Gales, Dan James, acredita que sua equipe pode contrariar os críticos no confronto decisivo contra a Noruega pela Liga das Nações da UEFA, neste sábado, em Oslo. Apesar da vitória de virada no último encontro entre as seleções, no mês passado, o atacante alertou os companheiros para uma forte reação dos anfitriões.

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Ponta prevê desafio difícil contra a Noruega

James acredita que sua equipe tem a confiança necessária para conseguir um resultado positivo no Ullevaal Stadion no sábado, embora os donos da casa estejam ansiosos por uma revanche. Depois de começar a campanha no Grupo A4 com derrotas consecutivas para Portugal e Dinamarca, a equipe de Craig Bellamy conquistou seus primeiros pontos em outubro ao virar o jogo e vencer a Noruega por 2 a 1 em Cardiff. James marcou o gol de empate naquela vitória.

Virada em Cardiff reacendeu as esperanças no grupo

Antes das duas últimas rodadas, o País de Gales ocupa a terceira posição, com três pontos, à frente da Noruega, lanterna do grupo, pelo confronto direto e ainda com uma chance remota de chegar às quartas de final.

À espera de um duelo difícil no sábado, James disse: "É uma grande seleção e, especialmente em casa, tem jogado muito bem.

"É uma equipe muito difícil de vencer. Acho que, depois da nossa vitória em Cardiff, foi algo que tiveram de aceitar, e estarão ainda mais motivados para este jogo.

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"Não vamos nos concentrar demais neles. Têm grandes jogadores, um ótimo elenco e vêm jogando muito bem em casa, mas temos total confiança.

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"Aquela vitória sobre a Noruega foi muito importante para nos manter na disputa no grupo, e mostramos do que somos capazes.

"Como equipe, perdemos um pouco da nossa identidade [no início da Liga das Nações]. As pessoas tinham começado a falar e a nos descartar um pouco, mas acho que mostramos nossa reação, e as pessoas viram isso."

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Posição no sorteio da Eurocopa aumenta a importância do jogo em Oslo

O triunfo de outubro foi a única vitória do País de Gales em oito partidas em 2026 (três empates e quatro derrotas). Seu aproveitamento de vitórias de 12,5% é o menor desde os 11,1% registrados em 2003.

Ainda assim, James confia na conquista do terceiro lugar para disputar uma repescagem pela permanência na Liga A: "Todos sabemos em que posição queremos terminar e como isso é importante para as eliminatórias da Eurocopa.

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"Temos isso em mente, mas não podemos nos pressionar. Só precisamos saber que, se jogarmos bem, podemos conseguir.

"Sabemos que temos dois jogos muito importantes contra equipes que queremos enfrentar. Se quisermos chegar às fases finais dos grandes torneios e ir longe neles, precisamos ser capazes de competir com essas equipes, e Bellamy sempre reforça isso."

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Bellamy tenta encerrar jejum de vitórias fora de casa contra a Noruega

O País de Gales nunca venceu a Noruega fora de casa em cinco tentativas, com dois empates e três derrotas, antes de sua primeira visita desde que Bellamy começou como titular em um amistoso que terminou 0 a 0 em maio de 2004. Evitar a derrota em Oslo ajudaria a proteger a terceira posição antes do último jogo da equipe no Grupo A4. Terminar em terceiro também garante uma vaga no pote 1 do sorteio das eliminatórias da Eurocopa de 2028, torneio que o País de Gales deverá sediar em conjunto.