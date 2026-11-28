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Vincent Kompany pediu união ao elenco do Bayern de Munique após o empate sem gols por 0 a 0 com o Hamburgo. Apesar de jogar boa parte da partida com dez atletas, o treinador belga destacou a postura do time diante das dificuldades.

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Resistência diante das dificuldades

O Bayern de Munique chegou ao Volksparkstadion na tarde de sábado com vários desfalques, o que obrigou Kompany a escalar o time titular mais jovem do clube na Bundesliga em mais de oito anos e meio. Apesar da pouca experiência e de jogar 45 minutos com um atleta a menos, o Bayern mostrou uma garra que deixou o treinador orgulhoso, mesmo com o empate.

As atenções se voltaram para os jogadores formados nas categorias de base, lançados no time principal sob forte pressão. “O que nossos garotos fizeram hoje foi realmente especial”, disse Kompany após a partida, ao comentar o esforço defensivo da equipe. O treinador se impressionou especialmente com a dedicação dos estreantes, que tiveram de manter o alto padrão do Bayern em um ambiente hostil. “Codjo-Evora trabalhou muito; sabíamos que seria difícil”, acrescentou, reconhecendo o desafio enfrentado pelos jovens.

Em defesa de um dos líderes do elenco

A resistência dos jovens passou por um grande teste pouco antes do intervalo, quando Joshua Kimmich foi expulso por puxar o cabelo de Alexander Rossing-Lelesiit . Questionado sobre o episódio, Kompany foi firme ao dizer que o assunto seria tratado internamente. “Vamos discutir tudo internamente e esclarecer as coisas. Não quero expor nada ao público nem falar sobre isso”, afirmou o ex-capitão do Manchester City.

O treinador também ressaltou a importância da união no vestiário, especialmente quando jogadores experientes cometem erros. “Temos que permanecer unidos e, em momentos como este, quando cometemos erros, como o de Kimmich ao ser expulso, vamos conversar e resolver isso internamente”, declarou.

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Sinceridade nos minutos finais

Mesmo com um atleta a menos, o Bayern quase conseguiu uma vitória improvável no fim, quando o reserva Luis Diaz caiu dentro da área. Enquanto muitos treinadores poderiam usar o lance para justificar o resultado, Kompany avaliou com franqueza a decisão do árbitro de não marcar pênalti. “Não dava para marcar pênalti para nós naquele lance”, admitiu o belga. “As pessoas obviamente podem ter outra opinião, mas, para mim, não foi pênalti: Luis Diaz prendeu um pouco o pé no gramado.”

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Com o empate sem gols, o Bayern de Munique fica em segundo lugar na Bundesliga , com 23 pontos, apenas um atrás do líder Borussia Dortmund, que tem um jogo a menos e enfrenta o Bayer Leverkusen no domingo. O Bayern também pode perder a vice-liderança, dependendo do resultado do confronto de domingo entre o Freiburg, terceiro colocado com 22 pontos, e o RB Leipzig, quarto com 21.

Perspectiva de melhora

Uma preocupação evidente para Kompany foi a lesão de Konrad Laimer no fim da partida. O austríaco, que havia entrado como substituto, precisou deixar o campo aos 87 minutos, ampliando a lista de jogadores lesionados do Bayern. “A situação de Konni Laimer não parece boa”, admitiu Kompany ao ser questionado sobre o jogador. “Normalmente, é algo que dá para superar correndo, mas ele não conseguiu. Então, não parece bom.”

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Apesar do número crescente de desfalques, o treinador deu uma risada irônica diante da situação: “Não reclamamos até agora (risos), então vamos deixar por isso mesmo.” Foi um momento de descontração em uma tarde tensa, na qual o Bayern deixou pontos pelo caminho na disputa pelo título da Bundesliga.

Para os próximos jogos, Kompany segue confiante no potencial do elenco quando os lesionados voltarem. Ele acredita que a experiência adquirida pelos mais jovens trará resultados no futuro. “Este time tem algo especial. Não tem sido fácil, e só perdemos uma vez até agora”, observou. “Temos garotos muito talentosos, como Codjo-Evora e também Basti Assomo. Em algum momento, a situação vai melhorar, teremos mais jogadores de volta e mais estabilidade. Então, tudo vai funcionar melhor.”