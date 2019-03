'Temos que pedir desculpa', diz Volpi; torcida chama São Paulo de 'sem vergonha'

Presidente Leco também foi vaiado durante derrota por 1 a 0 para o Palmeiras no Paulista

"Time sem vergonha", foi esse o grito da torcida do após o gol de Carlos Eduardo que determinou a vitória de 1 a 0 do neste sábado (16) no Pacaembu.

Foi o terceiro clássico perdido pelo time do Morumbi neste .

A torcida são-paulina também se revoltou contra o presidente do clube, Leco, que foi xingado em diversos momentos.

Mais artigos abaixo

Em entrevista após o jogo, o goleiro Tiago Volpi pediu desculpas aos torcedores pelo mau momento. Ele também disse que os jogadores deveriam "assumir a nossa responsabilidade e dar a cara [a tapa], porque se estamos assim foi porque a gente mesmo se meteu nesse problema".

Com a derrota, o São Paulo fica com 14 pontos e poderá perder a segunda colocação do Grupo D caso o Oeste vença o neste domingo. O lidera o grupo com 17 pontos.

Após esta rodada, cada time ainda terá mais uma partida. O São Paulo irá enfrentar o , o Oeste recebe o e o Ituano joga com o Corinthians.