“Temos que dizer aos jogadores para se jogarem!”: Andoni Iraola se revolta com pênalti não marcado após derrota apertada do Liverpool para o Arsenal

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Andoni Iraola fez duras críticas ao nível da arbitragem na Premier League depois que o Liverpool teve um pênalti crucial não marcado na derrota por 1 a 0 para o Arsenal. O técnico do Liverpool sugeriu que seus jogadores talvez precisem começar a exagerar nos contatos para conseguir as decisões que merecem, depois que Alexander Isak aparentemente foi puxado e derrubado na área.

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Iraola cobra explicações sobre lance com Isak

A tensão em Anfield chegou ao auge quando a sequência de cinco vitórias do Liverpool foi interrompida pelos líderes do campeonato. Apesar da boa atuação dos donos da casa, a discussão após a partida foi dominada por um lance polêmico envolvendo Isak. O atacante sueco pareceu ser puxado pela camisa dentro da área, mas tanto o árbitro de campo quanto a equipe do VAR decidiram não intervir, deixando a comissão técnica do Liverpool furiosa à beira do campo.

Após o apito final, Iraola não escondeu a frustração ao avaliar o lance. “Acho que o pênalti em Alexander Isak foi muito claro. Todo mundo vê como puxam a camisa dele. Não entendo. Acho que é porque ele não se joga. O lamentável é que temos de dizer aos nossos jogadores para se jogarem. É muito claro e era uma grande chance para nós”, disse o treinador à BBC Radio 5 Live.

O lance foi decisivo em uma partida na qual o Liverpool sentiu que havia feito o suficiente para conquistar pelo menos um ponto. A derrota deixa o Liverpool em quinto lugar, agora nove pontos atrás da equipe de Mikel Arteta na tabela.

Arsenal resiste à pressão em Anfield

O Arsenal chegou a Anfield sabendo que uma vitória lhe daria três pontos de vantagem na liderança da Premier League, após o tropeço inesperado do Manchester City contra o Brighton. O time começou melhor e abriu o placar aos 16 minutos. Declan Rice fez um cruzamento rasteiro perigoso pela frente do gol, e Kai Havertz apareceu na segunda trave para concluir. A vantagem logo no início permitiu ao Arsenal recuar e confiar na solidez de sua defesa.

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Os visitantes mostraram a garra de quem pode ser campeão, especialmente durante a pressão intensa do Liverpool no primeiro tempo. David Raya precisou fazer várias intervenções decisivas, sobretudo ao se antecipar a Isak depois de um desvio de cabeça de Virgil van Dijk. A defesa do Arsenal, a menos vazada do campeonato nesta temporada, manteve-se firme mesmo quando Florian Wirtz acertou o travessão com uma cobrança de falta espetacular. Foi uma atuação defensiva exemplar que garantiu ao Arsenal sua primeira vitória sobre o Liverpool em Anfield pelo campeonato em mais de uma década.

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Sentimentos mistos para o treinador do Liverpool

Apesar da irritação com a arbitragem, Iraola fez questão de elogiar a reação dos jogadores após saírem atrás no placar logo no início da partida. Ele reconheceu os problemas do começo: “Foi decepcionante para nós. Com certeza merecíamos marcar, mas não conseguimos. Lamentamos os primeiros 15 minutos, até sofrermos o gol, mas adorei o que veio depois. Mudamos um pouco, fomos mais corajosos e agressivos e os pressionamos. Tivemos algumas chances que não concluímos bem. Eles também foram bem defensivamente.”

O treinador também comentou um possível lance de cartão vermelho envolvendo o Arsenal, embora tenha sido menos categórico sobre esse episódio. Após ver as imagens, Iraola afirmou: “Acabei de ver um replay. Acho que, para ser cartão vermelho, o movimento precisa ser mais claro. Não me pareceu um vermelho evidente, não.”

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Aproveitar os pontos positivos da atuação

A recuperação recente do Liverpool recolocou o time na disputa por uma vaga na Champions League, e Iraola segue otimista com os rumos do projeto apesar do revés. No entanto, as dificuldades em casa continuam prejudicando o progresso da equipe: o Liverpool marcou apenas quatro gols pela Premier League em Anfield nesta temporada, igualando sua menor marca após cinco jogos como mandante na história da primeira divisão, registrada também nas temporadas 1913-14 e 2012-13. Ao refletir sobre a atuação e a eficiência de sua equipe, Iraola afirmou: “Há muitos pontos positivos, mas isso não basta contra esses times. Tivemos ótimas oportunidades dentro da área que não concluímos bem, mas valorizo muito a forma como jogamos depois do 1 a 0.”

Manter o embalo após uma derrota tão importante é agora o principal desafio do elenco do Liverpool antes de uma agenda movimentada no período de festas de fim de ano. Iraola concluiu sua análise após a partida reconhecendo o peso emocional do resultado: “É difícil falar depois de uma derrota, vindo de cinco vitórias. Este jogo era importante para nós, e a sensação é de decepção.”