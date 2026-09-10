Não faz tanto tempo assim que o FK Bodö/Glimt tinha dificuldade até para convencer jogadores do sul da Noruega a se transferirem para a equipe surpresa da última temporada da Champions League.

"Os jogadores olhavam o mapa e viam que nossa casa fica ao norte do Círculo Polar Ártico. Aqui faz frio, venta, chove com frequência. Até a próxima cidade maior ao norte são dez horas de carro. Até a próxima cidade maior ao sul também", diz Frode Thomassen. No inverno, o sol não aparece durante um mês na cidade.

E quem sabe se o atual presidente-executivo e um dos rostos da ascensão, na verdade impossível no futebol moderno, do FK Bodö/Glimt teria ele mesmo se juntado ao clube, após décadas como jogador de futebol profissional, dirigente esportivo e professor universitário na comparativamente quente capital Oslo, se não tivesse nascido e crescido no norte ártico da Noruega.

Mas Thomassen, de 59 anos, voltou à sua região natal em 2003 e começou no então time ioiô FK Bodö/Glimt como treinador das categorias de base. Mais tarde, tornou-se diretor da academia e membro do conselho. Quando o clube esteve à beira da insolvência em 2010, a cidade inteira se solidarizou com a equipe: torcedores, moradores, empresários, os pescadores locais deram dinheiro, o clube se salvou e, nos anos seguintes, passou a utilizar quase apenas jogadores formados em casa.

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Quantos títulos o Bodö/Glimt conquistou nos últimos anos?

Mas o verdadeiro conto de fadas só começa em 2017: o FK Bodö/Glimt cai mais uma vez, Thomassen vira CEO e um homem relativamente desconhecido até no futebol norueguês, chamado Kjetil Knutsen, vira auxiliar técnico. Na época, o clube faturava ao todo 4,2 milhões de euros por ano; a receita de um time da terceira divisão alemã já era o dobro disso.

O time sobe imediatamente de novo, Knutsen é promovido a técnico principal. O resto é um único sonho febril: vice-campeão em 2019, campeão em 2020, pela primeira vez na história, campeão novamente em 2021, 2023 e 2024. Além disso: em 2021/2022, a campanha na Conference League só termina nas quartas de final; em 2022/2023, vem a primeira participação na Europa League; em 2024/2025, a equipe vai até a semifinal da Europa League, na última temporada disputou pela primeira vez a Champions League e só caiu nas oitavas de final, depois de um fortíssimo jogo de ida e um colapso na volta, diante do Sporting Lisboa - depois de antes ter derrotado, entre outros, Manchester City, Atletico Madrid e Inter de Milão.

E tudo isso com uma equipe que pratica um futebol de resultados intenso em pressão e corrida, dinâmico, empolgante e nunca sóbrio, e que ainda é composta quase totalmente por noruegueses, embora cada vez mais vindos de todo o país. Também há retornos do exterior europeu: o artilheiro de maior sucesso da última temporada foi Jens Petter Hauge, que já jogou por Milan e Eintracht Frankfurt. O capitão é Patrick Berg, que voltou do Lens e cujo pai, Örjan Berg, jogou por anos na Suíça na década de 1990 e em 1992 até passou meio ano em Munique com os Löwen, sendo hoje diretor esportivo do FK Bodö/Glimt.

Se depender de Thomassen, a participação de estrangeiros também deve aumentar em breve. "Claro que a localização ainda nos limita um pouco. Mas nós evoluímos e seguimos evoluindo. Acho que, nesse meio-tempo, nos tornamos um bom destino e podemos ser interessantes para jogadores de toda a Escandinávia." Círculo Polar Ártico ou ausência de sol no inverno à parte.

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Qual é o segredo do sucesso do FK Bodö/Glimt?

Onde tudo isso vai parar? "Agora temos 750 mil seguidores no Instagram, mais do que qualquer outro time escandinavo. Acho que temos potencial para ser o segundo clube preferido de todo mundo."

E por que não? O FK Bodö/Glimt é um time simpático e em ascensão, vindo de uma liga europeia em ascensão - neste ano, com Bodö e Viking Stavanger, pela primeira vez há dois clubes noruegueses na principal competição europeia - de uma nação do futebol em ascensão.

A história poderia ser pior. As condições para se tornar um dos clubes mais cultuados também existem independentemente do sucesso esportivo.

Quando Frode Thomassen diz que se trata de um clube em que o foco é "cultura e valores", isso não soa como o discurso de marketing habitual no futebol moderno. "Não temos investidor, não temos proprietário privado. Acho que essa é uma história interessante em um futebol que se tornou tão comercial."

Thomassen diz "interessante", e não "na verdade impossível", também porque ele e os outros responsáveis do FK Bodö/Glimt estão bastante convencidos de sua estratégia. "Não falamos aqui sobre querer vencer e não estabelecemos metas. Falamos sobre desempenho. Se performarmos, os resultados virão", diz ele, antes de explicar: "Temos quatro valores fundamentais que o clube deve representar: desempenho, desenvolvimento, lealdade e unidade. É com base neles que trabalhamos."

O que Bodö/Glimt e Bayern de Munique têm em comum?

Por mais sensato e bem pensado que tudo isso soe, não seria a primeira vez, especialmente no futebol, que uma organização jogaria seus valores por terra ao sentir o cheiro do grande sucesso - e das cifras. No último exercício, o Bodö/Glimt faturou cerca de 75 milhões de euros, principalmente graças às campanhas europeias bem-sucedidas; já é um patamar bem diferente de 2017.

Isso não abala Thomassen, mas ele está convencido de que, ao norte do Círculo Polar Ártico, eles não serão corrompidos pelo sucesso. "O mesmo grupo de pessoas trabalha aqui há dez anos, gostamos de estar aqui e percorremos esse caminho juntos, passo a passo. Recentemente também assumimos riscos, mas sempre em pequenos passos. Aproveitamos o sucesso e estamos focados em melhorar, mas não sentimos expectativa alguma sobre nós."

Em vez de fazer loucuras no mercado de transferências, o clube está construindo um novo estádio; no ano que vem, a Arctic Arena deve ficar pronta. Além disso, investe em start-ups de IA e dados para reunir de forma adequada todas as informações que um clube e um time de futebol acumulam e depois poder fazer com isso coisas úteis (e talvez até lucrativas). É o tipo de coisa que se faz quando se tem um plano e não se corre atrás de sonhos mirabolantes.

Agora, para os sensatos escaladores de montanhas do Círculo Polar Ártico, na quinta-feira, pela primeira rodada da nova temporada da Champions League, será a vez de enfrentar o Bayern de Munique (21h, DAZN ao vivo). E, de certa forma, os noruegueses até olham de igual para igual para o recordista de títulos da Alemanha - afinal, as duas equipes foram indicadas recentemente à Bola de Ouro como time do ano. Mas aí, claro, as semelhanças já acabam. "Bayern de Munique será um jogo muito especial para nós", diz Thomassen, "um belo teste para nós". A esperança é ser bom o bastante para conseguir competir. E se não? "Então teremos aprendido alguma coisa com isso."