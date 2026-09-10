Não faz tanto tempo assim que o FK Bodö/Glimt tinha dificuldades até para convencer jogadores do sul da Noruega a se transferirem para a equipe surpresa da última temporada da Champions League.

"Os jogadores olhavam para o mapa e viam que nossa casa fica ao norte do Círculo Polar Ártico. Aqui faz frio, venta, chove com frequência. Até a próxima cidade maior ao norte são dez horas de carro. Até a próxima cidade maior ao sul também", diz Frode Thomassen. No inverno, o sol não aparece por um mês na cidade.

E quem sabe se o atual presidente-executivo e um dos rostos da ascensão do FK Bodö/Glimt, algo que no futebol moderno parece praticamente impossível, depois de décadas como jogador profissional, dirigente esportivo e professor universitário na capital comparativamente quente, Oslo, teria ele mesmo se juntado ao clube, caso não tivesse nascido e crescido no ártico norte da Noruega.

Mas Thomassen, de 59 anos, voltou à sua região natal em 2003 e começou no então time ioiô FK Bodö/Glimt como treinador das categorias de base. Mais tarde, tornou-se diretor da academia e membro do conselho. Quando o clube esteve à beira da insolvência em 2010, a cidade inteira se solidarizou com a equipe: torcedores, moradores, empresários, os pescadores locais deram dinheiro, o clube se salvou e, nos anos seguintes, passou a utilizar quase apenas jogadores formados em casa.

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Quantos títulos o Bodö/Glimt conquistou nos últimos anos?

Mas o verdadeiro conto de fadas só começa em 2017: o FK Bodö/Glimt cai mais uma vez, Thomassen vira CEO e um homem até então pouco conhecido mesmo no futebol norueguês, chamado Kjetil Knutsen, assume como auxiliar técnico. Naquela época, o clube movimentava no total 4,2 milhões de euros por ano, e o faturamento de um time da terceira divisão alemã já era o dobro disso.

O time sobe de volta imediatamente, Knutsen é promovido ao comando. O resto é um verdadeiro sonho febril: vice-campeão em 2019, campeão em 2020, pela primeira vez na história, campeão de novo em 2021, 2023 e 2024. Além disso: em 2021/2022, a campanha na Conference League só para nas quartas de final; em 2022/2023, vem a estreia na Liga Europa; em 2024/2025, a equipe vai até a semifinal da Liga Europa, na última temporada estreou pela primeira vez na Champions League e só caiu nas oitavas de final, após uma partida de ida fortíssima e um colapso no jogo de volta diante do Sporting Lisboa - depois de já ter derrotado, entre outros, Manchester City, Atlético de Madrid e Inter de Milão.

E tudo isso com um time que pratica um futebol de resultados intenso em pressão e corrida, dinâmico, empolgante e nunca sóbrio, e que ainda é composto quase inteiramente por noruegueses, embora cada vez mais de todo o país. Também há retornos do exterior europeu: o artilheiro de maior sucesso na última temporada foi Jens Petter Hauge, que já jogou por Milan e Eintracht Frankfurt. O capitão é Patrick Berg, que voltou do Lens e cujo pai, Örjan Berg, jogou por anos na Suíça nos anos 1990 e passou até meio ano em Munique em 1992 com os Löwen, sendo hoje diretor esportivo do FK Bodö/Glimt.

Se depender de Thomassen, a participação de estrangeiros também deve aumentar em breve. "Claro que a nossa localização ainda nos limita um pouco. Mas nós nos desenvolvemos e seguimos nos desenvolvendo. Acho que, nesse meio-tempo, nos tornamos um bom destino e podemos ser interessantes para jogadores de toda a Escandinávia." Círculo Polar Ártico ou não, ausência de sol no inverno ou não.

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Qual é o segredo do sucesso do FK Bodö/Glimt?

Onde isso tudo vai parar? "Agora temos 750 mil seguidores no Instagram, mais do que qualquer outro time escandinavo. Acho que temos potencial para ser o segundo clube preferido de todo mundo."

E por que não? O FK Bodö/Glimt é uma equipe simpática e em ascensão, vinda de uma liga europeia em ascensão - neste ano, com Bodö e Viking Stavanger, dois clubes noruegueses estão na Champions League pela primeira vez - e de uma nação futebolística em ascensão.

A história poderia ser pior. E as condições para se tornar um dos clubes mais cultuados também existem independentemente do sucesso esportivo.

Quando Frode Thomassen diz que se trata de um clube movido por "cultura e valores", isso não soa como o discurso de marketing habitual no futebol moderno. "Não temos investidor, não temos dono privado. Acho que essa é uma história interessante em um futebol que se tornou tão comercial."

Thomassen fala em "interessante", e não em "praticamente impossível", também porque ele e os demais responsáveis no FK Bodö/Glimt estão bastante convencidos da própria estratégia. "Aqui não falamos sobre querer vencer e não estabelecemos metas. Falamos sobre desempenho. Se tivermos performance, os resultados virão", afirma ele, antes de explicar: "Temos quatro valores fundamentais que o clube deve representar: desempenho, desenvolvimento, lealdade e unidade. É com base nisso que trabalhamos."

O que Bodö/Glimt e Bayern de Munique têm em comum?

Por mais sensato e bem pensado que tudo isso soe, não seria a primeira vez, justamente no futebol, que uma organização jogaria seus valores por terra depois de sentir o cheiro do grande sucesso - e das cifras. No último exercício financeiro, o Bodö/Glimt movimentou cerca de 75 milhões de euros, sobretudo graças às campanhas europeias bem-sucedidas, o que já é de outro patamar em comparação com 2017.

Thomassen não se deixa abalar por isso, mas está convencido de que eles, ao norte do Círculo Polar Ártico, não serão corrompidos pelo sucesso. "O mesmo grupo de pessoas trabalha aqui há dez anos, gostamos de estar aqui e trilhamos esse caminho juntos, passo a passo. Ultimamente também assumimos riscos, mas sempre em passos pequenos. Aproveitamos o sucesso e estamos focados em melhorar, mas não sentimos expectativa nenhuma sobre nós."

Em vez de fazer loucuras no mercado de transferências, o clube está construindo um novo estádio, e a Arctic Arena deve ficar pronta no ano que vem. Além disso, investe em start-ups de IA e dados para reunir de forma adequada todas as informações que um clube e um time de futebol acumulam e, depois, poder fazer com isso coisas úteis (e talvez até lucrativas). O tipo de coisa que se faz quando se tem um plano e não se corre atrás de sonhos mirabolantes.

Agora, os sensatos escaladores de montanhas do Círculo Polar Ártico encaram o Bayern de Munique na quinta-feira, na primeira rodada da nova temporada da Champions League (às 21h, DAZN, ao vivo). E, de certa forma, os noruegueses até olham de igual para igual para o recordista de títulos alemão - afinal, as duas equipes foram indicadas recentemente à Bola de Ouro como time do ano. Mas, claro, as semelhanças acabam aí. "Bayern de Munique será um jogo muito especial para nós", diz Thomassen, "um belo teste para nós". A esperança é ser bom o bastante para conseguir acompanhar. E se não? "Então vamos ter aprendido alguma coisa com isso."