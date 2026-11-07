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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, declarou ter total confiança em Martin Zubimendi e reconvocou o meio-campista Marc Roca para suprir a ausência do lesionado Rodri. De la Fuente afirmou que a Espanha conta com os dois melhores meio-campistas centrais do futebol mundial enquanto se prepara para disputar a Liga das Nações.

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Zubimendi e Roca recebem a missão de suprir a ausência de Rodri

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, recorreu a Martin Zubimendi e ao meio-campista do Real Betis Marc Roca para comandar o meio-campo da seleção espanhola na ausência de Rodri, lesionado.

A lesão de Rodri, somada à ausência de Dani Olmo, deixou lacunas importantes no meio-campo dos campeões mundiais antes das partidas contra a República Tcheca e a Inglaterra.

Roca volta à seleção após um excelente início de temporada com o Betis, um dos candidatos na Champions League.

“Temos os dois melhores meio-campistas: Rodri e Zubimendi”

De la Fuente elogiou Zubimendi e afirmou que o jogador da Real Sociedad e Rodri representam o mais alto nível do futebol mundial no meio-campo.

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“Para mim, temos os dois melhores meio-campistas: Rodri e Zubimendi. Martin, mesmo não jogando [todos os minutos], sempre atua em alto nível por nós”, afirmou De la Fuente.

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“Minha forma de lidar com o ânimo do grupo se baseia no otimismo. Vejo Zubimendi como alguém que trabalha muito e continua evoluindo. Martin estará muito descansado para esses jogos”, acrescentou.

De la Fuente celebra o retorno de Marc Roca

Ao explicar a volta de Marc Roca à seleção, De la Fuente destacou a relação de longa data entre os dois, iniciada nas categorias de base da Espanha, e a familiaridade do jogador com o sistema tático da equipe.

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“Marc Roca é um dos jogadores que está conosco há muito tempo, e estamos muito ansiosos para revê-lo. Além disso, ele conhece perfeitamente nosso sistema”, explicou De la Fuente.

Roca foi escolhido à frente das promessas sub-21 Chema Andres e Marc Bernal para oferecer experiência imediata na seleção principal.

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Espanha se prepara para teste no meio-campo na Liga das Nações

Zubimendi e Roca se juntarão a Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez e Pablo Barrios na concentração a partir de segunda-feira.

A Espanha tentará controlar o ritmo e a posse de bola na viagem a Praga para enfrentar a República Tcheca na quinta-feira, antes de receber a Inglaterra em Madri no domingo.

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De la Fuente conta com a base de seu meio-campo para manter a sequência de 11 vitórias da Espanha e garantir a liderança do Grupo A4 da Liga das Nações.