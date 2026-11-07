“Temos os dois melhores meio-campistas!”: Luis de la Fuente faz afirmação ousada sobre Zubimendi e Rodri

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O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, manifestou total confiança em Martin Zubimendi e voltou a convocar o meio-campista Marc Roca para suprir a ausência do lesionado Rodri. De la Fuente afirmou que a Espanha conta com os dois melhores meio-campistas centrais do futebol mundial enquanto se prepara para a Liga das Nações.

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Zubimendi e Roca têm a missão de preencher a lacuna deixada por Rodri

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, recorreu a Martin Zubimendi e ao meio-campista do Real Betis Marc Roca para dar sustentação ao meio-campo da seleção na ausência de Rodri, que está lesionado.

A lesão de Rodri, somada à ausência de Dani Olmo, deixou lacunas importantes no meio-campo da campeã mundial antes dos jogos contra a República Tcheca e a Inglaterra.

Roca volta à seleção após um início de temporada excepcional pelo Betis, um dos candidatos ao título da Champions League.

“Temos os dois melhores meio-campistas: Rodri e Zubimendi”

De la Fuente não poupou elogios a Zubimendi e afirmou que o jogador da Real Sociedad e Rodri são os melhores do mundo no centro do meio-campo.

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“Para mim, temos os dois melhores meio-campistas: Rodri e Zubimendi. Martin, mesmo sem jogar [todos os minutos], sempre atua em alto nível por nós”, afirmou De la Fuente.

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“Minha abordagem em relação ao moral se baseia no otimismo. Vejo Zubimendi como alguém que trabalha muito e continua evoluindo. Martin estará muito descansado para esses jogos”, acrescentou.

De la Fuente celebra o retorno de Marc Roca

Ao explicar a volta de Marc Roca, De la Fuente destacou a longa relação entre os dois nas seleções de base da Espanha e a familiaridade do jogador com o sistema tático da seleção.

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“Marc Roca é um dos jogadores que estão conosco há muito tempo, e estamos muito ansiosos para vê-lo novamente. Ele conhece perfeitamente o nosso sistema”, explicou De la Fuente.

Roca foi escolhido à frente das promessas sub-21 Chema Andres e Marc Bernal por oferecer experiência imediata na seleção principal.

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Espanha se prepara para teste no meio-campo pela Liga das Nações

Zubimendi e Roca se juntarão a Fabian Ruiz, Pedri, Mikel Merino, Fermin Lopez e Pablo Barrios na concentração da seleção a partir de segunda-feira.

A Espanha tentará controlar o ritmo e a posse de bola na viagem a Praga para enfrentar a República Tcheca na quinta-feira, antes de receber a Inglaterra em Madri no domingo.

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De la Fuente conta com seus principais meio-campistas para manter a sequência de 11 vitórias da Espanha e garantir o primeiro lugar no Grupo A4 da Liga das Nações.