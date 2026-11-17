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A Dinamarca se prepara para um confronto decisivo da Liga das Nações da UEFA contra a rival escandinava Noruega, na noite de terça-feira, em Copenhague. Diante da grande ameaça representada por Erling Haaland, o técnico Brian Riemer aposta em seu próprio artilheiro para fazer a diferença na última rodada de um grupo acirrado.

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Vaga no mata-mata em jogo

A Dinamarca receberá a Noruega no Parken , em Copenhague, para um duelo decisivo da Liga das Nações na noite de terça-feira. As duas seleções disputam a última vaga de classificação do grupo. A equipe da casa ocupa atualmente a segunda posição, com nove pontos em cinco partidas.

A Noruega aparece logo atrás, em terceiro lugar, com seis pontos. Portugal já garantiu a classificação no grupo, com 12 pontos. Assim, os dois rivais nórdicos lutam para seguir no torneio na sexta rodada.

Como parar a máquina de gols

O talento dos atacantes em campo é o principal tema em torno da partida. O técnico da Dinamarca, Riemer, sabe bem da ameaça ofensiva representada por Haaland. Mas alertou que sua equipe também tem poder de fogo.

"Vamos enfrentar um dos melhores atacantes do mundo, que está em excelente fase, especialmente pela Noruega", disse Riemer à UEFA. "Sabemos que precisamos estar no nosso melhor nível defensivamente, mas estamos muito confiantes. Também temos nossa própria máquina de gols [em Hojlund], que está em boa fase. Então, a Noruega tem o mesmo problema que nós."

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Revanche pela derrota em Oslo

Os visitantes levaram a melhor no último encontro entre as duas seleções. A Noruega conquistou uma emocionante vitória por 3 a 2 em Oslo no início da competição. Riemer espera outra partida muito equilibrada, mas acredita que a torcida em Copenhague fará a diferença. Em entrevista ao DR Sporten, ele falou sobre suas expectativas para o confronto.

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"Será um confronto extremamente equilibrado. Temos a vantagem de jogar em casa, que a Noruega teve da última vez", observou Riemer. "Temos muito respeito pela Noruega, mas também muita confiança em nós mesmos, e tenho certeza de que teremos uma partida espetacular."

O caminho para o mata-mata

Um empate será suficiente para a Dinamarca garantir a classificação à fase de mata-mata. A equipe da casa só precisa evitar a derrota para manter a vantagem de três pontos na tabela.

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Já a Noruega precisa vencer fora de casa para igualar a pontuação e ter chance de avançar. O resultado da partida determinará qual seleção seguirá em frente e qual ficará pelo caminho.