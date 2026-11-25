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O técnico do Nottingham Forest, Oliver Glasner, questionou por que alguns de seus jogadores ainda não falam inglês após anos no clube e afirmou que os padrões não eram altos o suficiente quando chegou. O austríaco de 52 anos mira até cinco contratações em janeiro após conversar sobre reforços com o proprietário Evangelos Marinakis antes de receber o Chelsea na sexta-feira.

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Glasner questiona os padrões do elenco

Glasner não poupou críticas na entrevista coletiva antes da visita do Chelsea ao City Ground, na sexta-feira. O Forest está uma posição acima da zona de rebaixamento após vencer apenas dois dos primeiros 11 jogos na Premier League. "Estabilidade em uma empresa significa ter padrões", disse. "Todos que chegam se comprometem com esses padrões. Sinceramente, acho que os padrões não eram altos o suficiente."

Ele acrescentou: "Temos jogadores aqui há quatro anos que não falam inglês. Se você vai para a Itália, depois de três meses, todos os jogadores dão entrevistas em italiano."

"Fique em casa na Áustria"

Glasner afirmou que a mesma regra se aplicava a ele: "Para mim, se quero trabalhar como técnico na Inglaterra, tenho que falar inglês. Se quero trabalhar como técnico na Itália, tenho que falar italiano. Caso contrário, Oliver Glasner, se quiser falar no seu dialeto, fique em casa na Áustria, onde todos entendem você, mas em nenhum outro lugar."

O Forest escapou por pouco do rebaixamento na temporada passada, apesar de ter chegado às semifinais da Liga Europa. Glasner disse: "Sabíamos que esta seria uma temporada de transição, digamos assim, em que continuamos muito ambiciosos, mas temos muitos problemas a resolver."

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Reunião sobre reforços com Marinakis

Glasner viajou a Londres na segunda-feira para conversar com Marinakis. O Forest espera contratar até cinco jogadores em janeiro, segundo a BBC Sport. "Ele perguntou: 'Do que você precisa? O que quer melhorar no elenco, na comissão técnica e no ambiente?'", revelou Glasner.

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Ele continuou: "Ele quer o melhor para o Nottingham Forest, quer o melhor para todos aqui. Precisamos melhorar o elenco, a comissão técnica e o ambiente, e foi isso que discutimos. Foi uma reunião fantástica e valeu a pena passar seis horas viajando."

Forest tenta repetir vitória sobre o Manchester City

Apesar do início lento, entende-se que Glasner mantém o apoio total da direção do Forest. Seu time tentará aliviar a pressão ao receber o Chelsea.

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O Forest venceu o Manchester City por 3 a 1 no início deste mês e espera repetir a atuação contra o time de Xabi Alonso.