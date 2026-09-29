"Temos as provas da inocência": Manchester City responde com firmeza à sua condenação no caso histórico

O Manchester City manifestou sua "decepção e surpresa" com a decisão da comissão independente da Premier League, o Campeonato Inglês, reafirmando que se considera inocente das acusações que lhe foram feitas e anunciando sua intenção de dar continuidade aos procedimentos jurídicos e regulatórios para defender sua posição.

A liga da Premier League confirmou oficialmente nesta terça-feira a condenação do Manchester City por graves infrações financeiras, após anos de investigação.

Richard Masters, diretor-executivo da liga da Premier League, descreveu o caso e a decisão como "os mais importantes da história do Campeonato Inglês".

O Manchester City afirmou, em comunicado oficial divulgado minutos após o comunicado da liga: "O clube está decepcionado e surpreso com a decisão da comissão da Premier League, publicada hoje".

E acrescentou: "O clube é inocente das acusações que lhe foram feitas pela liga da Premier League, e há um conjunto abrangente de provas incontestáveis que sustentam todas as posições do clube em relação a este caso".

O clube prosseguiu: "Por isso, o Manchester City continuará a defender sua posição sem trégua e tomará, quando necessário, as medidas cabíveis perante todas as instâncias regulatórias e jurídicas competentes".

O Manchester City reforçou que o caso ainda não foi encerrado, esclarecendo: "Os procedimentos da Premier League continuam em andamento, e há elementos importantes que ainda não foram resolvidos. O clube passará agora a utilizar os recursos de apelação disponíveis, com base no fato de que a decisão contém erros substanciais evidentes de direito, de princípios e de fatos, e de que se trata de uma decisão inadequada".

O clube destacou que, ao longo dos últimos oito anos, cumpriu os procedimentos jurídicos partindo do princípio de que a administração da Premier League e sua diretoria executiva atuariam como uma instância regulatória independente, imparcial e justa, longe de quaisquer influências tendenciosas.

O Manchester City encerrou seu comunicado dizendo: "É evidente que o clube está limitado quanto ao que pode dizer de forma mais ampla, até que todos os procedimentos futuros sejam concluídos".