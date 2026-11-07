Ibrahim Hassan, diretor da seleção do Egito, rompeu o silêncio para defender com firmeza seu irmão Hossam Hassan, treinador do Egito, diante das críticas e dos ataques que sofreu no último período, revelando bastidores humanos e de saúde chocantes relacionados ao sofrimento de seu irmão e aos seus sacrifícios em prol da seleção nacional, e dirigindo recados contundentes a alguns profissionais da imprensa e a ex-colegas.

As declarações de Ibrahim Hassan vieram por meio de sua conta pessoal na rede social "Facebook", em meio à intensificação dos debates sobre o futuro da comissão técnica da seleção egípcia, depois que relatos da imprensa revelaram que há dentro da Federação Egípcia de Futebol a ideia de demitir Hossam Hassan do cargo, apesar de ele ter conduzido o Egito à classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ibrahim Hassan iniciou seus recados dirigindo uma crítica contundente a quem ataca seu irmão, questionando os motivos das tentativas de estragar a alegria da torcida egípcia, e escreveu: "Temam a Deus pelo Egito, por que vocês querem quebrar a alegria das pessoas de bem e das crianças que voltaram a guardar a camisa e o escudo da sua seleção e as cores da bandeira do Egito? Perguntem aos egípcios que vivem no exterior sobre seus filhos, que quase esqueceram as cores e o formato da bandeira do seu país, mas se lembraram da união do povo e de sua alegria durante e depois das partidas, e se lembraram do respeito do mundo inteiro pela seleção do Egito".

E acrescentou: "Lembrem-se de Hossam Hassan, o leal e apaixonado pelo seu país, que se sacrifica para trazer felicidade ao Egito. Quem de nós não tem erros ou provações na vida? Apesar de todas as suas circunstâncias pessoais, ele tem um trabalho e o nome do seu país, e deixa tudo para trás em prol da seleção. Por que travamos essa batalha a cada situação? E por que a guerra feroz contra nós começa antes de cada concentração?".

Ataque a profissionais da imprensa e ex-colegas

O diretor da seleção abordou o que descreveu como um estado de rancor e ataques injustificados de alguns de seus ex-colegas e profissionais da imprensa, enfatizando que os sucessos alcançados pela comissão técnica deveriam ser um motivo para apoiar o projeto, em vez de diminuí-lo.

E disse: "Por que todo esse rancor de colegas com quem comíamos no mesmo prato e com quem carregávamos um único símbolo, que é a bandeira do Egito? E por que esse ataque contínuo da maioria dos profissionais da imprensa, e a diminuição de qualquer sucesso que alcançamos em cada detalhe, grande ou pequeno? Por que ampliamos as coisas pequenas e esquecemos os princípios com os quais o povo egípcio foi criado?".

Ibrahim Hassan dirigiu um recado aos treinadores que almejam assumir o comando da seleção, enfatizando que o sucesso do projeto atual pode abrir as portas para eles no futuro, ao contrário de um fracasso, que poderia tornar a federação mais cautelosa em suas escolhas.

E explicou: "Um conselho e um recado aos colegas que desejam estar no lugar dele: é o sucesso meu e de Hossam que vai lhe dar a chance, no futuro, de estar no lugar dele, porque quem toma a decisão vai confiar na nossa experiência e lhe dará a oportunidade sem medo, em vez de recorrer a um treinador estrangeiro. Mas, se eu fracassar, a oportunidade não chegará até você".

Bastidores de saúde graves: Hossam Hassan escapou da morte

Em um dos trechos mais impactantes de seu recado, Ibrahim Hassan revelou detalhes de saúde graves pelos quais seu irmão passou durante sua trajetória com a seleção, afirmando que ele sofreu crises cardíacas repetidas durante as concentrações, as partidas e as eliminatórias, e que passou por intervenções médicas delicadas que quase terminaram em tragédia.

E disse: "Há uma informação que eu não queria revelar. Vocês sabiam que Hossam sofreu mais de uma vez, durante as concentrações, as partidas e as eliminatórias, uma angina de peito, e que era salvo com choques elétricos nos últimos instantes? E, pouco tempo depois, passou pela colocação de stents, e depois entrou na sala de cirurgia mais uma vez, um mês depois, e me disseram que a cirurgia duraria apenas uma hora para que eu não sentisse medo".

E acrescentou que esperou seu irmão sair da sala de cirurgia, enquanto os médicos tentavam tranquilizá-lo com respostas diferentes sobre o motivo da demora, antes de ser surpreendido, mais tarde, com uma verdade ainda mais grave, depois de encontrar o médico que realizou a cirurgia durante uma visita ao hospital para fazer alguns exames.

E prosseguiu: "Depois de alguns dias, fui ao hospital para fazer exames de rotina e encontrei por acaso o médico que realizou a cirurgia, e ele me disse que estava escondendo de mim o motivo da demora, que era o fato de que, com grande probabilidade, Hossam não ia sair com vida da sala de cirurgia, porque a cirurgia era nas artérias do coração e extremamente complexa".

Ibrahim Hassan também recordou um momento difícil durante a partida contra o Brasil, explicando que seu irmão não conseguia andar ou ficar em pé normalmente após a cirurgia, mas insistiu em aparecer diante dos jogadores e das câmeras para que eles não percebessem seu estado de saúde e não tivessem o moral afetado.

E disse: "Depois da cirurgia, ele não conseguia andar nem ficar em pé, e a situação era extremamente difícil. Para que as câmeras ou os jogadores não percebessem nada que afetasse o moral deles, pedi que ele se sentasse, mas ele insistiu em ficar de pé na linha do campo".

Ibrahim Hassan enfatizou que esses detalhes eram conhecidos apenas por um número muito restrito de pessoas próximas, entre elas seu irmão, o médico Mohamed Abou El-Ela e a equipe médica do hospital, antes de encerrar seu recado afirmando que todo esse sofrimento não impedirá a ele e a seu irmão de continuar o trabalho com a seleção.

E disse: "Todos esses detalhes ninguém sabia, nem mesmo meus irmãos, com exceção do Doutor Mohamed Abou El-Ela e da equipe de médicos do hospital. Desculpem, é um desabafo por causa de toda essa ingratidão e das guerras às quais eu e Hossam somos submetidos, mas eles não serão capazes de nos derrubar ou nos deter, porque o Egito merece de nós esse sacrifício".

Comunicado da federação de futebol e preparativos da seleção

Vale lembrar que a Federação Egípcia de Futebol emitiu um comunicado oficial neste sábado, no qual conclamou à calma e à união, pedindo aos veículos de imprensa e à torcida que se afastem da escalada e das reações exaltadas que podem afetar os preparativos da seleção para os compromissos futuros.

A seleção do Egito se prepara para enfrentar o Malawi na terceira e na quarta rodadas das eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, durante este mês de novembro, em meio à ausência de Hossam e Ibrahim Hassan do campo, por causa da suspensão de 3 partidas por decisão da Federação Internacional de Futebol, a Fifa, em consequência dos acontecimentos da partida entre Egito e Argentina na Copa do Mundo de 2026.

O Egito está no Grupo 2 das eliminatórias, ao lado das seleções de Angola, Sudão do Sul e Malawi, e a seleção egípcia lidera a tabela de classificação com 4 pontos, superando por saldo de gols Angola, que ocupa a segunda colocação, enquanto o Malawi ocupa a terceira posição com 3 pontos, e a seleção do Sudão do Sul está na última posição, sem pontos.

A seleção egípcia havia iniciado sua caminhada nas eliminatórias com um empate sem gols diante de Angola em casa, antes de recuperar o ritmo de vitórias com um triunfo amplo sobre o Sudão do Sul fora de casa, por cinco a zero.